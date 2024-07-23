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Gündem Başıboş hayvanlara yönelik teklifte yeni gelişme: 4 madde daha kabul edildi!
Gündem

Başıboş hayvanlara yönelik teklifte yeni gelişme: 4 madde daha kabul edildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:55:00 - 2024-07-23 09:57:39
Başıboş hayvanlara yönelik teklifte yeni gelişme: 4 madde daha kabul edildi!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş hayvanlara yönelik teklifin görüşüldüğü komisyonda 4 madde daha kabul edildi.

Türkiye, başıboş sokak köpeği sorunundan kurtuluyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü.

4 madde daha kabul edildi

Dün başlayan ve sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda 14 süren görüşmelerin ardından 4 maddesi daha kabul edilirken, teklifin 7 maddesi kabul edilmiş oldu.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.
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Ötanazi kelimesi çıkarıldı

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasak olacak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak." hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

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Yorumlar

Yozgat

Hic gazedeki cocuklar icin 1 gün toplanti yapdinizmi yaziklar olsun türk milletine

Saffet

İnsanlara saldırması durumunda hayvan sevenler Derneği ve sahipleri tarafından zararlar karsilansin
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