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Aktüel

Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin önüne park edilen motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:25:34 -
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin önüne park edilen motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Eski Ömerli Mahallesi’nde ikamet eden Y.B., iş dönüşü 33 PJ 301 plakalı motosikletini park etti. Sabah, evin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark eden Y.B., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında, iki şüphelinin yanına geldikleri ve güvenlik kilidini kırmaları sonucu motosikleti yaklaşık 5 saniye içinde çaldıkları görülüyor.


Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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