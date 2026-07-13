Tarsus Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı! TÜBİTAK’tan 43 projeye destek
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Tarsus Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 43 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında başvuru sonuçları açıklandı.
Bu kapsamda, Tarsus Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 38 proje 2209-A, 5 proje ise 2209-B Programı çerçevesinde olmak üzere toplam 43 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK 2209-B Projeleri