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Eğitim Tarsus Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı! TÜBİTAK’tan 43 projeye destek
Eğitim

Tarsus Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı! TÜBİTAK’tan 43 projeye destek

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Tarsus Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı! TÜBİTAK’tan 43 projeye destek

Tarsus Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 43 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında başvuru sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda, Tarsus Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 38 proje 2209-A, 5 proje ise 2209-B Programı çerçevesinde olmak üzere toplam 43 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

 

 

 

 

 

TÜBİTAK 2209-B Projeleri

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