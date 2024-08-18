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Gündem Tarlalardaki ürünler neden imha ediliyor? Şüpheler büyüyor!
Gündem

Tarlalardaki ürünler neden imha ediliyor? Şüpheler büyüyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:31:00 -

Son dönemde tarım sektöründe yaşanan olaylar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Çiftçiler, ürünlerini ucuz fiyata satmak yerine, yevmiye verip toplatarak ve tırlarla taşıma ücreti ödeyerek imha etmeyi tercih ediyor. Bu durum, kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.

Son dönemde tarım sektöründe yaşanan olaylar, vatandaşların tepkisini giderek artırıyor. Çiftçilerin, ürünlerini düşük fiyata satmak yerine, işçi tutarak toplatıp, tırlara taşıma ücreti ödeyerek imha etmeyi tercih etmeleri, kamuoyunda büyük soru işaretlerine yol açıyor. Bu alışılmadık durum, vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, devletin bu duruma müdahale etmesi bekleniyor. Gıda fiyatlarındaki artış ve ürünlerin bilinçli olarak yok edilmesi şüpheleri daha da derinleştiriyor.

Bu tür videoları izleyenler, üreticilerin bu hamlelerinin arkasında gizli anlaşmalar olabileceğini ya da birilerinin bu ürünleri imha ettirerek ücretini ödediğini öne sürüyor. Devletin bu duruma neden müdahale etmediği ve bu gıda terörü karşısında neden sessiz kaldığı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, devletin bu tür olaylara operasyon düzenlememesinin ardındaki sebepleri merak ederken, Cumhurbaşkanı’na da seslenerek bu duruma bir an önce el konulmasını talep ediyor. Yüksek fiyatlar ve gıda krizinin büyümesi, halkın endişelerini artırıyor.

Tarlada 20 lira markette 80 lira!
Tarlada 20 lira markette 80 lira!

Tarım

Tarlada 20 lira markette 80 lira!
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Yorumlar

okur

ne soru isareti masrafini cikarmiyor yola zam akaryakita zam iscilige zam urunun fiyati ayni ciftci zararinami calissin

Hayro

Çiftcilere bir el parasını ödüyor ! İmha edilmesi şartı ile .çifçi tarladan toplayacak para veri birde tıra yükleyece he ! Bu kafa nası çalışıyor?
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