THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Tarlabaşı'nda uyuşturucu operasyonu! Polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu ilçesinde bulunan Tarlabaşı'nda sabaha karşı daha önce belirledikleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, uyuşturucuyu tuvalete attı. Bunun üzerine sokaktaki kanalizasyon kapağını açarak aşağı inen polis ekibi şüphelinin attığı uyuşturucuları tek tek topladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:46
Tarlabaşı'nda uyuşturucu operasyonu! Polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri,  İstanbul Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi.

Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü. Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı.

Uyuşturucuyu tuvalete attı

Operasyon sırasında polisin geldiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı. Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı. Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı. Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Operasyonda satışa hazır çok sayıda taş kokain adı verilen uyuşturucu  ile  uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokakta bulunan 4 kişi de gözaltına alınarak kelepçe takıldı. Şüphelilerin binadan taş kokaini dışarıdaki torbacıya attığı, torbacının da müşterilere sattığı öğrenildi. Şüpheliler, Güven Timleri Bölge Amirliğine götürdü. Gözaltına alınan ve satıcı olduğu öğrenilen M.Ş.A (20)'nin PKK/KCK terör örgütüne üyelikten ceza aldığı, cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:46
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze’de Siyonist postalları
    1. Gazze’de Siyonist postalları
    2. İnanılmaz hikaye! Beşinci böbreğini..
    3. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    4. İşte altın fiyatlarında son durum!
    5. Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı..
    6. İşsizlik maaşı alma şartı?
    7. FETÖ'cü sanık KPSS sorularını aldığını..
    8. Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı!..
    9. Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş..
    10. 1170 nüfus memuru iş başvurusu nasıl..
    11. Devletin işi gücü yok, topçuyla..
    12. Memurlara fazla mesai zammı! 2019'dan..
    13. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    14. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    17. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    18. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    19. Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?