Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı öncesi tarımsal destek ödemelerini hesaplarında görmek isteyen vatandaşlar Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği, Çiğ Süt Desteği, Tarımsal Yayım ve Danışmalık Desteği, Hayvansal Hastalıkları Tazminatı Desteği, Dane Zeytin Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı araştırıyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödeme takvimi:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Bakan Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Hangi tarımsal destek ödemeleri yattı?
Bakan Kirişci’nin paylaştığı destek ödemeleri şu şekilde:
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 345 milyon 101 bin 500 TL
Çiğ Süt Desteği 282 milyon 615 bin 995 TL
Tarımsal Yayım ve Danışmalık Desteği 25 milyon 870 bin TL
Hayvansal Hastalıkları Tazminatı Desteği 23 milyon 168 bin 529 TL
Dane Zeytin Desteği 23 milyon 157 bin 763 TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 16 milyon 610 bin 167 TL
Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği 11 milyon 184 bin 936 TL