Tarımda büyük atılım

OKAN ÇETİNDAĞ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı liderliğinde yürütülen çalışmalar, tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmaktan çıkararak stratejik bir kalkınma hamlesine dönüştürdü. Üreticiden tüketiciye uzanan zincirde kurulan yeni denge, Türkiye’yi tarımda bölgesel güç konumuna taşıdı.

ALTYAPININ KURULDUĞU, GÜVENİN PEKİŞTİĞİ YIL

2025 yılı, tarımda planlama ve öngörülebilirliğin ön plana çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Destekleme modellerinin sadeleştirilmesi, üretim planlamasının sahaya yansıması ve girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar, çiftçinin üretim motivasyonunu artırdı. Tarım politikalarında sağlanan istikrar, piyasaya güven verdi; üretim sürdürülebilir bir zemine oturdu. Bu süreçte hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta arz güvenliği güçlendirilirken, tarımın stratejik önemine dair güçlü bir toplumsal farkındalık da oluştu.

DİJİTAL, GÜÇLÜ VE KÜRESEL TARIM DÖNEMİ

2026 yılı ise tarımda büyümenin hızlandığı, verimliliğin zirveye taşındığı ve küresel rekabet gücünün arttığı yıl olacak. Bakanlık tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle birlikte dijital tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, akıllı üretim modelleri desteklenecek ve tarımsal verilerle yönetilen yeni bir sistem devreye alınacak. Sözleşmeli üretimden tarımsal ihracata, genç ve kadın çiftçi projelerinden iklim dostu uygulamalara kadar birçok başlıkta 2026, Türk tarımı için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünler ve ihracat odaklı üretim modeliyle Türkiye’nin küresel pazardaki payının daha da artması hedefleniyor.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA TARIMIN GÜÇLÜ ROLÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaya koyduğu 2026 vizyonu; toprağı koruyan, üreticiyi güçlendiren ve geleceği güvence altına alan bütüncül bir yaklaşımı temsil ediyor. Gıda arz güvenliği, sürdürülebilir üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefleriyle Türkiye, tarımda sadece bugünü değil yarını da inşa ediyor. Atılan adımlar ve ortaya konan projeler gösteriyor ki; 2026, Türkiye’nin tarımda büyük hamleler yaptığı, üretimde ve ihracatta yeni rekorlara hazırlandığı bir yıl olacak.