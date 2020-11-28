Tarım ve Orman Bakanlığınca 79 yaban hayvanı doğaya salındı

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığınca, ülke genelindeki yaban hayvanı üretim istasyonunda geçen yıl üretilen 56 Anadolu yaban koyunu ve 23 alageyik, bu yıl doğal yaşam alanlarına salıverildi.

Akdeniz, karasal ve okyanus iklim kuşaklarının buluştuğu bir konumda olan Türkiye'nin bu özelliği birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmasına olanak tanıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Bakanlık, yaban hayvanlarının korunması, üretilmesi ve desteklenmesi için çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Bakanlık, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen türünü kayıt altına alırken, bunlardan 121 memeli, 378 kuş türü ile sürüngenlerin tamamının korunması için hazırladığı eylem planını uygulamaya koydu. Bakanlık 10 memeli ve 103 kuş türünü ise "av hayvanı" olarak belirledi.

Eylem planı çerçevesinde 2019-2020 kış sezonunda yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 554 ton yem bırakıldı.

Ayrıca eylül sonu itibarıyla çeşitli nedenlerle yaralanan veya hastalandığı tespit edilen 7 bin 207 yaban hayvanının 3 bin 917'si tedavi edilerek salıverildi.

- Geçen yıl 198 memeli yaban hayvanı üretildi

Bakanlık, nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaç doğrultusunda kurulan 12 yaban hayvanı üretim istasyonunda geçen yıl 198 memeli yaban hayvanı üretildi. Bunlardan 56'sı Anadolu yaban koyunu ve 23 alageyik olmak üzere 79'u bu yıl doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ülke genelindeki su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için yapılan sayım kapsamında bu yıl 171 alanda 104 kuş türü içinde yer alan 2 milyon 374 bin 317 su kuşu kayıt altına alındı.

Yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde de bu yıl GPS'li tasma takılan 23 yaban keçisi, alageyik, yaban koyunu, küçük akbaba, kara akbaba ve bozayı izleniyor. Büyük memeli yaban hayvanı popülasyonunun doğal yaşam ortamları ülke genelindeki 3 bin 180 fotokapanla takip ediliyor.

Deniz kaplumbağaları izleme çalışmaları kapsamında da Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sınırları içinde 20 kaplumbağa yuvalama kumsalında izleme ve koruma çalışması yapılıyor.