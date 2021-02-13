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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı Van Şube Müdürlüğü tercüme ve uygulama proje hizmeti alacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Van Şube Müdürlüğü tercüme ve uygulama proje hizmeti alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Van Şube Müdürlüğü tarafından tercüme ve uygulama proje hizmeti alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 14:29:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı Van Şube Müdürlüğü tercüme ve uygulama proje hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Biyolojik Çeşitlilik Çalışmalarının Denetimi Ve Desteklenmesi Projesi , Yaban Hayatının Korunması Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi, EKOTABAN Mobil Uygulaması Kapsamında Tercüme ve Uygulama Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.

İhale 01.03.2021 tarih ve saat1 1:00'de Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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