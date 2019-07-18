0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) açıktan atama yöntemi ile personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alımı şehit ve malul yakınlarına yönelik alım yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları neler? OGM başvuruları ne zaman?

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) açıktan atama yöntemi ile personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alımı şehit ve malul yakınlarına yönelik alım yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları neler? OGM başvuruları ne zaman? 

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı personel alımı 2019. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre bakanlık Şehit ve Malul yakınları için atama yapacak. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre adayların başvuru yapabilmeleri için, beyan formunda belirtilen 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İşte Tarım ve Ormancılık Bakanlığı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Sağlık açısından Devlet memuriyetine engeli olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başvuruları ne zaman?

Bakanlık tarafından yayımlanmış olan ilana göre adaylar beyan Formu, Güvenlik Soruşturması formu, Mal Bildirimi formu ve diğer istenen belgeler ile birlikte en geç 10 Ağustos 2019 tarihine kadar bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

OGM başvuruları için istenen belgeler neler?

1. Beyan Formu

2. Sağlık Raporu (Devlet Memuriyetine Engeli Olmadığını Belirten)

3. Mezuniyet Belgesi (Noter veya Resmi Kurumdan tasdikli) (Tasdikname Kabul Edilmez)

4. T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti (Noter veya Resmi Kurumdan tasdikli)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi (Askerlik Şubesinden)

6. İkametgah İlmühaberi

7. Fotoğraf (6 adet)

8. Mal Beyannamesi

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 suret bilgisayardan doldurularak gönderilmesi)

OGM başvuruları için tıklayınız

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları neler?
  2. OGM başvuruları ne zaman?
  3. tarım ve hayvancılık bakanlığı personel alımı 2019
  4. gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı personel alımı 2019
  5. gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı personel alımı başvurusu
  6. tarım bakanlığı personel alımı 2019
  7. tarım ve orman bakanlığı personel alımı 2019
  8. tarım bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman
  9. tarım bakanlığı duyurular
  10. sözleşmeli tarım bakanlığı personel alım takvimi açıkladı
  11. tarım bakanlığı atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    1. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    2. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    3. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    4. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    8. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    9. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    10. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    11. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    12. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    13. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    14. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    15. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    16. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    18. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    19. Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü
    20. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ..
    21. Terör propagandasına 1 tutuklama
    22. Başkan Zolan: “Makine Organize Sanayi..
    23. Konya'da düğünde facia! Kazayla gelini..
    24. Ünlü gazeteci: İddia ediyorum, FETÖ..
    25. Türkiye’nin en büyük 2’nci içme suyu..
    26. Yunanistan'da yeni Meclis Başkanı..
    27. Polisin silahını alan şahıs öldürüldü
    28. Sökespor’da Yönetim Krizini Başkan..
    29. Tokat’ta Kenevir Çalıştayı
    30. Boeing, 737 MAX kazaları için 50..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’