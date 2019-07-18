Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) açıktan atama yöntemi ile personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alımı şehit ve malul yakınlarına yönelik alım yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru şartları neler? OGM başvuruları ne zaman?

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı personel alımı 2019. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre bakanlık Şehit ve Malul yakınları için atama yapacak. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre adayların başvuru yapabilmeleri için, beyan formunda belirtilen 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.



İşte Tarım ve Ormancılık Bakanlığı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Sağlık açısından Devlet memuriyetine engeli olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başvuruları ne zaman?

Bakanlık tarafından yayımlanmış olan ilana göre adaylar beyan Formu, Güvenlik Soruşturması formu, Mal Bildirimi formu ve diğer istenen belgeler ile birlikte en geç 10 Ağustos 2019 tarihine kadar bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

OGM başvuruları için istenen belgeler neler?

1. Beyan Formu

2. Sağlık Raporu (Devlet Memuriyetine Engeli Olmadığını Belirten)

3. Mezuniyet Belgesi (Noter veya Resmi Kurumdan tasdikli) (Tasdikname Kabul Edilmez)

4. T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti (Noter veya Resmi Kurumdan tasdikli)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi (Askerlik Şubesinden)

6. İkametgah İlmühaberi

7. Fotoğraf (6 adet)

8. Mal Beyannamesi

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 suret bilgisayardan doldurularak gönderilmesi)

OGM başvuruları için tıklayınız