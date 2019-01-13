Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çalışanlarının özlük hakları işlemlerinin yürütüleceği yerli ve milli personel bilgi sistemine geçme kararı aldı.

Bu çerçevede bakanlığa bağlı Personel Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli bir ekip tarafından ‘Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi’ yazılımı geliştirildi. Yeni sistemle merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin personelin atama, yer değiştirme, kadro, terfi, emeklilik, disiplin, izin, mal bildirimi gibi işlemleri yapılabilecek.