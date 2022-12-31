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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımını duyurdu! OGM: Sözleşmeli personel istihdam edecek! Başvuru şartları!
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımını duyurdu! OGM: Sözleşmeli personel istihdam edecek! Başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 109 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 10:13:00 - 2022-12-31 10:55:46
Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımını duyurdu! OGM: Sözleşmeli personel istihdam edecek! Başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak. Bu kapsamda, mühendis, avukat, tekniker, büro personeli, destek personeli (şoför) ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar, sözlü ya da yazılı sınav yapılmadan, ilanda belirtilen şartları karşılamaları şartıyla 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) puan sıralaması esas alınarak olacak.

Adaylar, 5-13 Ocak döneminde e-Devlet ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 13 Ocak günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular, iller ve pozisyon bazında adayın tercihine göre yapılacak. 109 personelin yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere puan sıralamasına göre yapılacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı ile OGM'nin "www.ogm.gov.tr" üzerinden öğrenebilecek.

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