Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var?

İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market ürenleri neler? Son zamanlarda gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi için marketlerlerde çok yoğun bir şekilde denetimler söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerin fiyat oyunlarına karşı vatandaş yanında olunacağını söyledi ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 500’e çıkartılması için talimat verdiğini duyurdu. Peki İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var?