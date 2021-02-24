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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var?
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var?

İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market ürenleri neler? Son zamanlarda gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi için marketlerlerde çok yoğun bir şekilde denetimler söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerin fiyat oyunlarına karşı vatandaş yanında olunacağını söyledi ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 500’e çıkartılması için talimat verdiğini duyurdu. Peki İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:39:00 - 2021-02-24 14:35:09
Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi marketi nerede var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada gıdaki fahiş fiyatların önüne geçmek için Tarım Kredi Kooperatifi'ni devreye soktu. Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının 500’e çıkartılması için talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, ileriki dönemlerde bu yasının binleri bulacağını da ekledi.

İSTANBUL - AMBARLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

40.974954|28.717333|AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:46/26 AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL - ŞELALE CADDESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.071934|28.684887|BAHÇE ŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CAD. BARIŞ SOK. BAHÇEŞEHİRPARK F NO:5 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

İSTANBUL - KISIKLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.022233|29.061706|Kısıklı Mh. Kısıklı Cd. No:105/2 - ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İSTANBUL - PENDİK ÇARŞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

40.875910|29.226738|BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO: 44/ B PENDİK / İSTANBUL

İSTANBUL - MİMAROBA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.009483|28.541630|EKİNOBA MAH. HÜRRİYET CAD. NO:64/3C/3D BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Tarım Kredi Kooperatifi İstanbul marketleri için tıklayın

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