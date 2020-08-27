Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı

Poyraz, Tarım Kredinin, 2020 yılı için belirlediği ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında, ülkenin farklı yörelerindeki çiftçilerle protokol imzalayıp sözleşmeli ekim yaptırdığını söyledi.

Bu kapsamda salçalık domateslerin üretildiğini ifade eden Poyraz, alım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Domates üreticimizin yanındayız. Salçalık domates temini sağladığımız iştirakimiz Tarım Kredi Birlik AŞ iş birliğinde, Balıkesir’de 10 bin, İzmir’de 25 bin, Kayseri’de 5 bin, Sivas’ta 15 bin, Samsun’da 10 bin, Konya’da 20 bin ton salçalık domates alımı yapılacak. Böylece, salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık.”