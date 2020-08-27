  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı
Ekonomi

Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, domates üreticisinin yanında olduklarını belirterek, “Salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:23:00 -
Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı

Poyraz, Tarım Kredinin, 2020 yılı için belirlediği ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında, ülkenin farklı yörelerindeki çiftçilerle protokol imzalayıp sözleşmeli ekim yaptırdığını söyledi.

Bu kapsamda salçalık domateslerin üretildiğini ifade eden Poyraz, alım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Domates üreticimizin yanındayız. Salçalık domates temini sağladığımız iştirakimiz Tarım Kredi Birlik AŞ iş birliğinde, Balıkesir’de 10 bin, İzmir’de 25 bin, Kayseri’de 5 bin, Sivas’ta 15 bin, Samsun’da 10 bin, Konya’da 20 bin ton salçalık domates alımı yapılacak. Böylece, salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!
Dünya

Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!

Pasif siyaseti bırakacaklarını savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız” dedi...
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı
Dünya

ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provoke edici hamleleri sonrası ABD'den skandal Türkiye açıklaması geldi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı