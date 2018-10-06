Tarım arazilerine 23 bin başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük eylem planında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin verileri paylaştı.

Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların devam ettiğini belirten Kurum, “Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçimiz başvuruda bulundu”diye konuştu.

Son başvuru tarihi 19 Kasım

Son başvuru tarihinin 19 Kasım olduğunun altını çizen Kurum, çiftçilerin düzenlemeden faydalanmaları için 19 Kasım’a kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini aktardı.

Kurum, 81 ilin tamamından başvuru alındığına dikkati çekerek, “Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana’dan geldi. Adana’yı bin 824 başvuruyla İzmir takip etti”açıklamasında bulundu.