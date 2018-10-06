THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Tarım arazilerine 23 bin başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
Tarım arazilerine 23 bin başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük eylem planında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin verileri paylaştı.

Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların devam ettiğini belirten Kurum, “Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçimiz başvuruda bulundu”diye konuştu.

Son başvuru tarihi 19 Kasım

Son başvuru tarihinin 19 Kasım olduğunun altını çizen Kurum, çiftçilerin düzenlemeden faydalanmaları için 19 Kasım’a kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini aktardı.

Kurum, 81 ilin tamamından başvuru alındığına dikkati çekerek, “Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana’dan geldi. Adana’yı bin 824 başvuruyla İzmir takip etti”açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
  1. İzmir
  2. Adana
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın en yetenekli Türk'ü Barcelona'ya gidiyor
    1. Avrupa'nın en yetenekli Türk'ü..
    2. Vahşetin yeni görüntüleri ortaya..
    3. ‘Yapay Zeka’da da ‘yerli ve milli’ adım
    4. 7 saat uyku yetiyor!
    5. Tarım arazilerine 23 bin başvuru
    6. Mobile alıştık uçmayı sevdik
    7. Tuvaletini yaparken hayatının şokunu..
    8. Şehit ailesine ziyaret eden..
    9. Sanayide stratejik yatırım hamlesi
    10. Tatlıya düşkünlük biraz da genetik
    11. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'dan..
    12. Elazığ’a 20 milyon TL’lik yatırım
    13. Fazla düşünmek şişmanlatıyor
    14. Katilin parmak izi, HDP ve PKK'ya ait
    15. Terör örgütünden kanlı saldırı! Ölü ve..
    16. Engelliyi otobüse almayan şoför kovuldu
    17. 1.5 kilo kaçak külçe altın yakalandı
    18. Saadet Partisi yerel seçim kararını..
    19. İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis..
    20. Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti