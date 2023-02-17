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Medya Tarikat düşmanı isimden ilginç "tarikat" çıkışı! Sen hiç merak etme aslanım
Medya

Tarikat düşmanı isimden ilginç "tarikat" çıkışı! Sen hiç merak etme aslanım

Bugüne kadar tarikatlara ve dinî vakıflara atmadık iftira bırakmayan Murat Ağırel, depremin ardından ilginç bir soruyu ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 12:46:00 -
Tarikat düşmanı isimden ilginç "tarikat" çıkışı! Sen hiç merak etme aslanım

Bugüne kadar tarikatlara ve dinî vakıflara atmadık iftira bırakmayan Murat Ağırel, depremin ardından ilginç bir soruyu ortaya attı. 

Tarikat yurtlarının, kapılarını depremzede vatandaşlara seve seve açacağını bilmesine rağmen, "Tarikat yurtları neden yurttaşlara tahsis edilmez?" diye soran Ağırel, Cumhuriyet gazetesindeki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz depremzedeler alınan ani bir karar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu karar nedeniyle de üniversitelerde öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı. Salgın döneminde okullarından ve eğitimden uzak kalan, ülkenin yarını gençler bir kez daha deprem felaketi nedeni ile okullarından uzaklaşmış oldu.

Zaten bu ülkede ne olursa olsun ilk kurban edilen şey hep eğitim oluyor. 

Bilinçaltında eğitimi bu kadar geri plana iten topraklarda haliyle kafamızı felaketlerden kaldıramıyoruz. 

Bakın mevcut yurtların kapasitesi 850 bin kişi ancak 8 milyon üniversite öğrencisi var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindeki yurtlar tahsis ediliyor anladım.

Peki, devlet kurumlarının yurtları tahsis edilirken, devlet kurumlarının binalarının ve arazilerinin tahsis edildiği tarikat, vakıf ve derneklere ait özel yurtlar neden yurttaşlara tahsis edilmez?

Zaten öğrencilerin barınma sorunu var. Yurtlar yetersiz. Bakanlık yurt yapmak yerine elindeki tüm imkânları iktidarın arka bahçesi olan ve yönetiminde iktidar temsilcilerinin ve temsilcilerinin çocuklarının, yakınlarının bulunduğu vakıf ve derneklere tahsis ediyor.

Biz böyle yazınca da “Düşmanlık yaratıyorsunuz” diyorlar. Ama bu ikiyüzlü tavır bıktırdı artık." 

 

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