TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterlerden biri de Tuğrul Bey’dir. Tuğrul Bey kimdir? Tuğrul Bey’in çocukları var mı?

Tarihte Tuğrul Bey’in çocukları var mıydı?

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyüdü. Çocukluğu Seyhun boylarındaki Cend şehrinde geçti. Gaznelilerin, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti.

Tuğrul Bey; Aka Hatun, Altuncan Hatun ve Seyyide Hatun ile evlilikler yaptı. Bu evliliklerden Tuğrul Bey’in çocuğu olmadı.