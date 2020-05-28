Tarihte Bugün: 28 Mayıs | Tarihte bugün ne oldu?

28 Mayıs "Azerbaycan Cumhuriyet Günü" olarak kutlanıyor.

1524 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim doğdu. II.Selim 1574'te vefat etti.

1812 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi.

1862 - Sayıştay kuruldu.

1871 - Paris Komünü düştü.

1902 - Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1913 - Osmanlı'da feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.

1913 - Osmanlı feministleri kadın haklarını savunmak için Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni kurdular.

1919 - Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.

1919 - İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki (Osmanlı İmparatorluğu'na yardımcı olan iktidar partisi) ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta sürgünleri olarak adlandırılan bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1925 - Türk devlet adamı Bülent Ecevit doğdu. 2006'da öldü.

1933 - Nasyonal sosyalistler, Almanya Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.

1937 - Volkswagen otomobil firması kuruldu.

1940 - Belçika ve Hollanda Nazilere teslim oldu.

1953 - Kore Savaşı'nda 28-29 Mayıs'ta meydana gelen çarpışmalarda, Türk Tugayı 155 şehit verdi.

1952 - Yunanistan'da kadınlara seçme hakkı verildi.

1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), en çok konuşulan diller arasına Türkçeyi de aldı.

1959 - ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.

1961 - Uluslararası Af Örgütü, Londra'da kuruldu.

1983 - Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanıyla Orhan Pamuk aldı.

1986 - Türk şair Edip Cansever hayatını kaybetti.

1984 - Bayrampaşa Cezaevi'nden dördü Devrimci Sol, biri Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) yöneticisi 5 kişi firar etti.

1992 - Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.

1999 - 57'nci Hükûmet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan Koalisyon Hükümetinde, Başbakan Bülent Ecevit oldu.

1999 - Leonardo da Vinci'nin şaheseri Son Akşam Yemeği adlı tablo, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle İtalya'nın Milano kentinde yeniden sergilenmeye başlandı.

2002 - NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi amaçlandığı gerekçesiyle "YÖK Kanunu" olarak bilinen "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.

2013 - Taksim Gezi Parkı olayları başladı.