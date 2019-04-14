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Tarihin sıfır noktasında bilim yeniden canlanıyor

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe’nin merkezi Şanlıurfa’da Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler, atık malzemelerden birbirinden güzel eserleri ve geliştirdikleri robotik kodlama çalışmalarını Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sergiledi.

14 Nisan 2019 Pazar 16:47
Tarihin sıfır noktasında bilim yeniden canlanıyor

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe’nin merkezi Şanlıurfa’da Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler, atık malzemelerden birbirinden güzel eserleri ve geliştirdikleri robotik kodlama çalışmalarını Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sergiledi.


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilere kapılarını açtı. Şanlıurfa’nın ilk ve tek bilim kampüsünde eğitim gören öğrenciler, atık malzemelerden birbirinden güzel eserleri ve geliştirdikleri robotik kodlama çalışmalarını AVM’de ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Ziyaretçiler, stantları tek tek gezerek öğrencilerin birbirinden güzel eserleri hakkında bilgi aldı. Yoğun ilgi gören sergide okul yetkilileri, dünyada bilinen ilk İslam Üniversitesi’nin ve 12 bin yılık geçmişi ile en eski tapınağı Göbeklitepe’nin bulunduğu topraklarda bilimi tekrar yükselişe geçirmek istediklerini belirtti.


Piazza AVM’de 13-14 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olan sergide, ayrıca yabancı diller akademisi, sanat akademisi, değerler akademisi, sınavlar akademisi, bilim akademisi, uzay akademisi stantlarında öğrenciler yaptıkları çalışmaları sergiledi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:47
  1. bilim
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