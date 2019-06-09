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Tarihi zafer Avrupa basınında! "Fransa Türkiye'de nakavt oldu"

A Milli Futbol Takımının son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında aldığı 2-0'lık net galibiyet, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Tarihi galibiyetle ilgili BBC, "Türkiye, Fransa'yı şoke etti" ifadelerini kullanırken, La Gazzetta dello Sport, "Fransa, Türkiye'de nakavt oldu" başlığını kullandı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:35
Tarihi zafer Avrupa basınında! "Fransa Türkiye'de nakavt oldu"

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yendiği karşılaşma, Avrupa basınında geniş yer buldu.

"Türkiye, Fransa'yı şoke etti"

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC'nin internet sitesinde karşılaşmaya ilişkin "Türkiye, Fransa'yı şoke etti" başlığı kullanıldı. Maç haberinde Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri'ndeki harika performansını sürdürerek liderliği ele geçirdiği aktarılarak, "Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. Asıl dikkati çeken, Fransa'nın 10 yıldır ilk kez bir maçta kaleye isabetli şut atamaması oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı" 

"Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan İngiltere'nin Daily Mail gazetesindeki maç yazısında, "Dünya şampiyonu Fransa, kaleye bir şut bile atamadan sürpriz yenilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak bir mücadele azmi gösterse de farklı yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

 "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz"

İspanya'nın AS gazetesinin maç haberinde, "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz" başlığına yer verilirken "Şenol Güneş'in takımı, dünya şampiyonu Fransa'yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa'nın savunmadaki hataları mağlubiyete yol açtı. Fransa'nın yavaş oyununa organize hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri erken bularak rakibinin uyanmasına izin vermedi." yorumu yapıldı.

"Fransa, Türkiye'de nakavt oldu"

"Fransa, Türkiye'de nakavt oldu" başlığının atıldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, "Elemelerin üçüncü haftasında en fazla dikkati çeken sonuca Türkiye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, Konya'da Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğdi." denildi.

 "Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti"

Almanya'nın Bild gazetesinin haberinde, EURO 2020 Elemeleri'nde büyük bir sürpriz gerçekleştiği ifade edilerek, "Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin evinde Fransa'yı 2-0 yenerek H Grubu'nda liderliğe yükseldiğinin aktarıldığı haberde, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarla oynayan Fransa'nın sahada varlık gösteremediği kaydedildi.

"Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor" 

Ay-yıldızlı ekibin galibiyetini, "Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor" başlığıyla duyuran Almanya'nın Welt gazetesinde ise Fransa'nın EURO 2020 Elemeleri'nde tökezlediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:35
  1. Konya
  2. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri
  3. A Milli Futbol takımı
  4. Fransa Milli Takımı
  5. Tarihi galibiyet
  6. Avrupa basını
  7. La Gazzetta dello Sport
  8. Bild gazetesi
  9. BBC
  10. As gazetesi
  11. Daily Mail gazetesi
  12. Futbol

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