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Aktüel Tarihi surlarda ceset bulundu
Aktüel

Tarihi surlarda ceset bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:25:00 -
Tarihi surlarda ceset bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

İznik Sahil Yolu'ndaki tarihi surların yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kartalmış'ın ölümüyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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