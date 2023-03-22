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Aktüel Tarihi su kemerine zarar verildiği iddiasıyla ilgili inceleme
Aktüel

Tarihi su kemerine zarar verildiği iddiasıyla ilgili inceleme

Yeniakit Publisher
2023-03-22 17:05:00 -
Tarihi su kemerine zarar verildiği iddiasıyla ilgili inceleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemerinin tahrip edildiği ihbarı sonrası yapılar incelemede, kemerin iki ayağında hasar oluştuğu belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemerinin tahrip edildiği ihbarı sonrası yapılar incelemede, kemerin iki ayağında hasar oluştuğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi sınırları içinde yer alan Efes Antik Kenti'nin su yolu üzerinde M.S 1. yüzyılda yapıldığı bilinen Didar Su Kemeri'ne zarar verildiği ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gitti.

Ekipler, su kemerinin iki ayağında hasar oluştuğunu belirledi.

İnceleme başlatan müdürlüğün konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağı, yapının onarım ve restorasyonu için de çalışma yürüteceği ifade edildi.
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