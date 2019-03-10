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Tarihi sayfalar Serdivan Fikir Sanat Akademisinde restore edildi

Bahar Dönemi programlarına başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, kağıt eserlerin geleceğe taşınması noktasında sanatseverleri kağıt restorasyonuyla buluşturdu.

10 Mart 2019 Pazar 16:13
Tarihi sayfalar Serdivan Fikir Sanat Akademisinde restore edildi

Bahar Dönemi programlarına başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, kağıt eserlerin geleceğe taşınması noktasında sanatseverleri kağıt restorasyonuyla buluşturdu.

 

İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. M. Nilüfer Kiraz ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği program kapsamında, kültür tarihi açısından büyük öneme sahip yazma eserler aslına uygun şekilde restore edilerek Akademi Meydanı’nda sergilendi. Öğretim Görevlisi Dr. M. Nilüfer Kiraz, yıpranmış olan kağıt eserlerin restorasyonu hakkında katılımcıları bilgilendirirken, uygulama noktasındaki incelikleri de sanatseverlerle birlikte icra etti.



“Geçmişle gelecek arasına köprü kuruyoruz”

 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin altı yıldır ulusal ve uluslararası birçok etkinlikle birbirinden değerli isimleri misafir ettiğini, farklı birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe de ev sahipliği yaptığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘Kağıt Eser Restorasyonu’ sergisinin de; kağıt eserleri geleceğe taşımak adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.



“Kadim bir kültürden geliyoruz”

 

Başkan Alemdar sözlerinin devamında, “Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz, binlerce yıllık bir tarihten süzülen geleneğe sahip çıkıyor. Burada gerçekleşen etkinliğimizle katılımcılarımız; henüz matbaanın olmadığı bir dünyada, belki de bugünlerimize ışık olacak eserlerimizin yok olmaması için ortaya çıkmış bir zanaatın inceliklerini icra ettiler. Bizim fikir dünyamız; düşüncesini yazıya dökmekle kalmayarak yazı sanatını da geliştiren ince bir zevke sahip. Yazılarını kitap haline getirirken cilt sanatını geliştirmiş, kitabın içini tezhiplerle süslemiş, iç kapaklarına ebru yapmış kadim bir kültürden geliyoruz. Bize de düşen; her biri sanat eseri olan bu birikimi geleceğimize aktarmaktır” diye konuştu.

 

Kağıt Eserleri Geleceğe Taşımak” isimli serginin 15 Mart Cuma günü 17.00’a kadar Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde sergilenecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:13
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