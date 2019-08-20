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Tarihi para rekor fiyata satıldı

ABD'de 125 yıllık bir 10 sent açık artırmada 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) satıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:27
Tarihi para rekor fiyata satıldı

CNN'de yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.

2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:27
  1. Dell Loy Hansen

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