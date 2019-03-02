Tarihi kilesinin restorasyonu erken bitirilecek

Ordu’nun Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan, Osmanlı döneminde 1853 yılında yörede yerleşik Hristiyan vatandaşların ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla inşa edilen ve bugün kültür merkezi olarak kullanılan tarihi kilise, ’anıt müze’ haline getirilmek üzere restore ediliyor.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 10 Nisan 2000 tarihinden bu yana Kültür Merkezi olarak kullanılan tarihi kilisenin restorasyonunun belirlenen tarihten erken bitirileceğini söyledi. Toparlak, Eylül ayında bitirilmesi beklenen restorasyonun turizm sezonuna yetiştirmek amacıyla Temmuz ayında bitirilmesi için planlama yapıldığını kaydetti. Toparlak, “Karadeniz’de denize sıfır tek kültürel varlık olan bu kilise kentsel sit alanı içerisinde bulunuyor. Restorasyon sonrasında anıt müze olarak yöre yaşanmışlığını, kültürünü ve inanç dünyasını bu müzede yansıtacağız” dedi.

2000 yılında yapılan restorasyonda kilisenin tarihi kimliğine uygun olmayan bazı eklemeler yapıldığına dikkat çeken Toparlak, “Daha önce yapılan restorasyonlarda bazı eksiklikler vardı. Dış kapının alüminyum doğrama olması, içerideki asıl taşıyıcı sütunların sıvayla kapatılması, tarihi özellik taşıyan taşlara aplik lamba takılması gibi durumlar ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

Kilise duvarlarındaki sprey boya yazılarını da ayrı bir çalışma ile sileceklerini kaydeden Toparlak, “Restorasyondan sonrasında kilisenin çevresinin tamamen güvenlik kameralarıyla donatacağız. Kilisenin duvarlarına yazı yazanların kolluk kuvvetlerinin gözetimi altında olacak” ifadelerini kullandı.