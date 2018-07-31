Kulüpler Birliği Vakfı, güncel gündem maddelerini görüşmek üzere İstanbul Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Binası'nda toplandı. Yapılan toplantının ardından başkan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Orman, çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok sevinçliyiz hepimiz. Futbol ailesinde genel itibarıyla inanılmaz bir dostluk ve aynı menfaatler üzerinde çalışma arzusu var. Bütün kulüp başkanları buna pozitif olarak katkı veriyorlar. Genel problemlerimizi ve yapacağımız değişiklikleri uzun uzun konuşma imkanımız oldu. Bence çok güzel bir toplantı oldu. Birçok tarihi karar alma arifesindeyiz, bunları istişare ettik. Artık Kulüpler Birliği'nin daha aktif olarak kullanılması konusunda mutabakatımız var. Yapısal olarak daha çok personeli olan, özellikle Süper Lig'in marka değerine yatırım yapan bir yapıya dönüşeceğiz. Bu kararları aldık. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NIN BİR YETKİSİ YOK"



Kulüplerin maddi durumunun kötü bir durumda olması ve bu nedenle transfer piyasasının sessiz geçmesi üzerine gelen bir soruya yanıt veren Fikret Orman, "Herkesin bilmediği bir şey var, Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir yetkisi yok. Tüm yetkiler federasyonda. Bizim böyle bir yetkimiz yok, temsili olarak var. Bu kulüplerin finansal yapısı olarak bir yetkimiz de yok, bu da federasyonda. Ama kendi aramızda neler yapabiliriz diye konuştuk. Herkes durumun farkında. Türkiye'de faiz oranları yükselmiş vaziyette, kur yükselmiş vaziyette. Kulüplerin durumu da ortada. Özellikle 4 büyük kulüp açısından da öyle. Herkes durumun farkında. mantıklı olarak gitmeye çalışacağız" diye konuştu.



Orman son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" önerisinin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir konu toplantıda konuşulmadı. Kulüpler birbirleri arasında transfer yapmalı, yapıyor da zaten. Biz başka kulüplerden oyuncu aldık, sattık. Bunlar mümkün olan şeyler" yorumunu yaptı.