Tarihi değeri olan Karakılçık buğdayının hasadı yapılıyor

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına "Ata Ekmeği" denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, bu senenin Karakılçık buğday hasadına başladı.

2011 yılında Seferihisar’ın Gödence Mahallesi’nde tesadüfen bulunan bir avuç Karakılçık buğdayının serüveni, 1 dönüm tarla ile başlayarak şu anda 300 dönüm tarlaya ulaştı.

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulunup çoğaltılmasının ardından Seferihisar Belediyesi, Karakılçık buğday hasatının da startını verdi. Elde edilen buğdaylardan daha sonra meşhur "Ata Ekmeği" üretimi yapılırken, hasat renkli görüntülere sahne oldu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de hasada katılarak, buğdayları topladı. Öte yandan, Seferihisar Belediyesi’ne ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan ürünlerden biri olan Ata Ekmeği ve Seferihisar’a özel olan Armola Peyniri, Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Karakılçık ve Armola Şenliği’nde bir kez daha ilgi odağı olacak.

"Köylümüz daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok üretecek"

3 Ağustos Cumartesi günü şenliğin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan İsmail Yetişkin, Karakılçık Buğdayı ile ilgili yaptıkları “Alım Garantili Buğday” projesiyle kaybolmak üzere olan tohumu şu an 300 dönüm tarlada ürettiklerini ve köylüyü tekrar toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yetişkin, "Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın üç mislini köylümüze vereceğiz. Bu şekilde köylümüz daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok üretecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, her zaman üreticimizin yanındayız" diye konuştu.

Tamamen doğal olarak Karakılçık buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış mahallelerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmeklerin de, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda satışa sunulduğu da öğrenildi.