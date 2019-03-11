Tarihi Burunucu Yarımadası yaz dönemine hazır

Ünye’nin en eski ve tarihi dokusunu barındıran noktalardan biri olan Burunucu Yarımadası’nda Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliği ile Aralık 2018’de başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ve Başkan Yardımcısı Orhan Gürel devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vekili Sezgül, 1 milyon 150 bin lirası DOKA, 385 bin lirası ise Ünye Belediyesi tarafından karşılanan proje tamamlandıktan sonra adada bir adet seyir amaçlı iskele, bir adet tarihi acısu çeşmesi, bir adet sanat sokağı, bir adet çömlek fırını, bir adet turizm danışma ofisi, 3 adet mini plaj, bir adet wc ve duş alanı yapılacağını, proje ile birlikte 4 adet seyir dürbününün bölgeye monte edilerek ziyaretçilerin güneşin doğuşunu seyretme imkânı bulacağını belirtti.

Sezgül, “Proje kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş 3 adet tescilli yapı restore ediliyor, 7 adet yapıda ise dış cephe iyileştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Yine bölgede bulunan bir adet tarihi çeşme acısu hat bağlantısı yapılıyor. Ayrıca bölgede bulunan bir adet çömlek fırını eski haline uygun şekilde yeniden inşa edilerek yöresel el sanatlarından biri daha kent turizmine kazandırılacak. Yarımadada inşa edilecek olan turizm danışma ofisinde ise başta Ünye olmak üzere Ordu’nun tamamı ile ilgili bilgi ve materyaller ziyaretçilere sunulacak. Tur otobüslerinin durabilmesi için yarımadaya 300 metre mesafede bulunan Topyanı mevkisinde otopark alanı da proje içinde yer alıyor. Yarımadada yapılacak olan tarihi iskelede hem geçmiş siluet geri kazandırılırken, aynı zamanda ziyaretçilerin su sporları gibi sosyal aktiviteleri yapabileceği bir alan oluşturulacak” bilgisini verdi.

Projenin 2019 yaz sezonuna hazır hale getirileceğini ve Ünye’nin en önemli simgelerinden biri olan tarihi Burunucu Yarımadası’nın turizme kazandırılmış olacağını kaydeden Sezgül, “Yapı malikleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bölgede turizm işletmelerin sayısında yüzde 300’lük bir artış sağlanacak. Restorasyon çalışmaları kapsamında Burunucu Yarımadası’nda bulunan binaların geleneksel ve özgün mimari dokusu göz önünde bulundurularak cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması gerçekleştiriliyor. Yarımadanın turizme kazandırılması ile birlikte bölgede, yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve kültürün yaşatıldığı bir alan oluşturularak kent ekonomisine girdi sağlanacak” diye konuştu.