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Tarihi asansörün tuşuna ayağı ile basan kadın tepki çekti

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör’e gelen bir kadın asansörün tuşuna ayağı ile bastı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:12:51 -
Tarihi asansörün tuşuna ayağı ile basan kadın tepki çekti

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör’e gelen bir kadın asansörün tuşuna ayağı ile bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.


Karataş semtinde bulunan ve 1907 yılında Musevi bir iş adamı olan Nesim Levi tarafından inşa ettirilen Tarihi Asansör’de tepki çeken bir görüntü sosyal medyada yayıldı. Tarihi Asansör’e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan o anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

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