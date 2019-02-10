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Tarihe geçecek hareket! Futbol sahalarında görülmemiş olay

1'inci Lig'de Karabükspor ve Eskişehirspor'un karşı karşıya geldiği müsabakada, yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olaya imza atıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 11:57
Tarihe geçecek hareket! Futbol sahalarında görülmemiş olay

1. Lig'de Karabükspor - Eskişehirspor maçı uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu.

Karabük 10 kişi devam etmek zorunda kaldı

Mücadelede Eskişehirspor, 3-0 öndeyken ev sahibi ekibin oyuncularından Yusuf Akbulut sakatlandı ve çıkmak zorunda kaldı.

Eskişehir, oyuncusunu saha kenarına çekti

3 değişiklik hakkının dolması nedeniyle Mavi Ateş, maça 10 kişi devam etmek zorunda kalırken Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan flaş bir hamle geldi. Çapa, rakibinin 10 kişi kalması üzerine oyuncusu Halil İbrahim Öner'i kenara çağırarak karşılaşmanın kalan dakikalarının 10'a 10 devam etmesini sağladı. Maçı Eskişehirspor 4-0 kazanırken Çapa'nın bu hareketi büyük alkış aldı.

"Gerekeni yaptık"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından şunları söyledi:

"Biz futbolun neler olduğunu unutmaya başladık. Sadece futbolun spor olduğunu unuttuk, diğeri her şeyi düşünmeye başladık. Aslında bu sosyal bir aktivite ve bunu unutmamak lazım. O kadar çok insanı taraflı tarafsız stada çekiyorsunuz. Onlar sizi izlemeye geliyorlar. Bizim yapmış olduğumuz gayet normal ve olması gereken bir şey. Olması gereken bu. İnşallah biz örnek oluruz ve bu tür hadiseler tekrar olur. Bugün skor daha değişik olsaydı bizim için ne değişecekti, hiçbir şey değişmeyecekti. Ama karşımızda oynayan arkadaşların onuru ve gururu var. Onları incitmememiz, küçültmememiz lazım. Onları yüceltmemiz lazım. Kendi oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Sahada söylemiş olduklarımızı sadece futbol anlamda değil diğer anlamda da çok iyi yaptılar. Karşılarındaki oyunculara saygı duyarak oynadılar. Bu aldığımız puandan çok çok daha değerli. Biz sadece futbolu geliştirmeye değil, onların bireysel gelişmesi için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Türk futbolu da bununla birlikte bazı şeyleri kazanmış olur."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:57
  1. Karabükspor
  2. Eskişehirspor

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