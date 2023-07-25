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Aktüel “Tarihçilerin Kutbu” Halil İnalcık anılıyor
Aktüel

“Tarihçilerin Kutbu” Halil İnalcık anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:36:00 -
"Tarihçilerin Kutbu" Halil İnalcık anılıyor

Eserleriyle dünya genelinde saygı görmüş ve “Tarihçilerin Kutbu” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 7. yılında anılıyor.

1916’da İstanbul’da dünyaya gelen İnalcık, ömrünün son gününe kadar çalıştı. Yeniçağ Tarihi Bölümünde yaptığı bir çalışma ile Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün dikkatini çeken İnalcık, 1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. Ankara Üniversitesinden emekli oldu. ABD vatandaşlığı da teklif edilen İnalcık, Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. 25 Temmuz 2016’da vefat eden İnalcık’ın Cenazesi Fatih Camii Haziresine defnedildi. HABER MERKEZİ

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