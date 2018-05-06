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Tarih yazdılar! Avrupa'da çifte zafer!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş, altın madalyaya uzandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:15
Tarih yazdılar! Avrupa'da çifte zafer!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş, serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile karşılaştı.

Milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu. Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı. 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach aldı.

BİR ALTIN DA TAHA AKGÜL'DEN!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazandı.



ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Demirtaş'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:15
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