Tarih verdiler! Rusya’dan S-500 açıklaması
Rusya S-500 hava savunma füze sistemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, belirlenen planlara göre S-500 hava savunma füze sistemlerinin testlerinin, silahlı kuvvetlerde hizmete girmeye başlamasıyla tamamlanacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko, "S-500 hava savunma füze sistemlerinin ve bir metre menzile sahip Voronezh radar istasyonunun testlerinin tamamlanması ile birlikte 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor" dedi.
Krivoruchko, "tamir edilen ve modernize edilen modern silah ve teçhizatın tedarik hızının 2021'de önceki seviyede kalacağını" vurguladı.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, daha önce S-500 sistemlerinin Silahlı Kuvvetlere seri olarak tedarik edilmesinin 2025 yılında başlamasının beklendiğinden bahsetmişti.