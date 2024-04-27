Tarhana çorbası: Tüketimine dikkat, pişirirken mutlaka ekleyin! Güç vermesi için yapılan çorba iyi anılıyor...
Tarhana çorbası sevilen ve köklü lezzetlerinden biridir. Nadir görülen tatlardan olan işte enfes tarhana çorbası tarifi ve püf noktaları:
Tarhana çorbası Türklerin sevilen ve köklü lezzetlerinden biridir. Peki, Tarhana çorbası nasıl yapılır kısaca?, 1 bardak suya ne kadar tarhana?, 4 kişilik tarhana çorbası nasıl yapılır?, 2 kaşık tarhanaya ne kadar su konur? İşte enfes tarhana çorbası tarifi ve püf noktaları:
Malzemeler:
7 - 8 yemek kaşığı tarhana
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber (damak zevkinize göre ayarlayın)
İsteğe bağlı olarak nane veya kuru nane (servis için)
Yapılışı:
Bir tencerede tereyağını eritin. Kızgın yağın üzerine domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Suyu tencereye ekleyin ve kaynatın.
Tarhanayı bir kaseye alın ve içine 1 bardak soğuk su ekleyerek karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Karışımı tencereye ekleyin ve çorbayı kısık ateşte pişirin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
Püf Noktası: Tarhana çorbası yaparken önemli bir püf noktası, tarhanayı açmak için kullanılan suyun sıcak değil, soğuk olmasıdır. Bu, tarhananın topaklanmadan homojen bir şekilde karışmasını sağlar ve çorbanın kıvamını düzgün hale getirir.