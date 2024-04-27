Tarhana çorbası: Tüketimine dikkat, pişirirken mutlaka ekleyin! Güç vermesi için yapılan çorba iyi anılıyor...

Tarhana çorbası Türklerin sevilen ve köklü lezzetlerinden biridir. Peki, Tarhana çorbası nasıl yapılır kısaca?, 1 bardak suya ne kadar tarhana?, 4 kişilik tarhana çorbası nasıl yapılır?, 2 kaşık tarhanaya ne kadar su konur? İşte enfes tarhana çorbası tarifi ve püf noktaları:

Malzemeler:

7 - 8 yemek kaşığı tarhana

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber (damak zevkinize göre ayarlayın)

İsteğe bağlı olarak nane veya kuru nane (servis için)

Yapılışı:

Bir tencerede tereyağını eritin. Kızgın yağın üzerine domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Suyu tencereye ekleyin ve kaynatın.

Tarhanayı bir kaseye alın ve içine 1 bardak soğuk su ekleyerek karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı tencereye ekleyin ve çorbayı kısık ateşte pişirin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Püf Noktası: Tarhana çorbası yaparken önemli bir püf noktası, tarhanayı açmak için kullanılan suyun sıcak değil, soğuk olmasıdır. Bu, tarhananın topaklanmadan homojen bir şekilde karışmasını sağlar ve çorbanın kıvamını düzgün hale getirir.