Targun Hatun’u kim oynuyor? | Targun Hatun kimdir?

Targun Hatun kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu devam ediyor. Diziyi takip edenler kadroya katılan yeni isimleri, oynadıkları rolleri araştırıyor. Kuruluş Osman dizisine Targun Hatun karakteri eklendi. Peki, Targun Hatun kimdir? | Targun Hatun gerçekte var mı?

Targun Hatun’u kim oynuyor?

Targun Hatun'u kimin oynadığı merak ediliyor. Targun Hatun rolünü Zeynep Tuğçe Bayat oynuyor.

Targun Hatun kimdir?

Diziyi takip edenler Targun Hatun’un tarihte olup olmadığını da araştırıyor. Dizide Peçenek kızı olarak geçen Targun Hatun hakkında tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor. Bilindiği üzere dizideki bazı karakterler tarihte yer almıyor. Bazıları ise esinlenilen kişiler oluyor.