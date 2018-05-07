Taraftarlar hazırlandı! Şenol Güneş'e sürpriz yapılacak

Beşiktaş taraftarların gönlünde kalp kuran tecrübeli çalıştırıcıya, Kayserispor maçı öncesi özel etkinlikler ve tezahüratlarla destek verilecek.

Kupadaki Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bir hayli morali bozulan ve açıklamalarına da bu durumu yansıtan Güneş, G.Saray derbisinde tat vermemişti.

Hocaya moral vermek isteyen Beşiktaş taraftarlarının maç başlamadan önce bir süre Şenol Güneş’i ayakta alkışlayacağı öğrenildi.