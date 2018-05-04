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Taraftarlar futbolcularını öyle bir halde gördü ki..!

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Göztepe maçı öncesinde paintball oynayıp fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi. Futbolcuların ellerindeki silahları gören taraftarlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:21
Taraftarlar futbolcularını öyle bir halde gördü ki..!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, öğle saatlerinde yapılan antrenmanının ardından deplasmanda Göztepe ile yapacakları zorlu maç öncesi paintball oynayarak stres attı.

PAINTBALL OYNADILAR

Sarı kırmızılı takımın futbolcularından Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip, iki ekip halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular keyifli anlar yaşarken ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

TAKIM LİGDE 11. SIRADA

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon sonunda Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bitime üç maç kala düşme hattının 7 puan üzerinde 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:21
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