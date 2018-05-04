Taraftarlar futbolcularını öyle bir halde gördü ki..!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, öğle saatlerinde yapılan antrenmanının ardından deplasmanda Göztepe ile yapacakları zorlu maç öncesi paintball oynayarak stres attı.



PAINTBALL OYNADILAR



Sarı kırmızılı takımın futbolcularından Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip, iki ekip halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular keyifli anlar yaşarken ortaya ilginç görüntüler de çıktı.



TAKIM LİGDE 11. SIRADA



Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon sonunda Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bitime üç maç kala düşme hattının 7 puan üzerinde 39 puanla 11. sırada yer alıyor.