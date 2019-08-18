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"Taraftarımıza mücadeleci bir takım izleteceğiz"

- Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu:"Saha içerisinde şartlar ne olursa olsun taraftarımıza mücadeleci bir takım izleteceğiz. Ligde basamak basamak gitmek zorundayız çünkü koyduğumuz hedeflerin başında öncelikli olarak play-off geliyor"- "İlk 6 Avrupa kupalarına gitmek için çok önemli. Sonrasında imkansız değil ama ilk 4 içerisinde bitirebilirsek bizim için çok iyi bir sonuç olacak"

18 Ağustos 2019 Pazar 11:10
"Taraftarımıza mücadeleci bir takım izleteceğiz"


AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, "Taraftarımıza karakter olarak çok mücadeleci bir takım izleyeceğinin garantisini verebilirim. Tabii ki sonuç olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maçımızı kazanmak için çıkacağız" dedi.

Geçen sezon, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un haklarını satın alarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligi 10. sırada tamamladı.

Transfer döneminde 13 oyuncuyla yollarını ayıran, 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan Aydın temsilcisi, kadrosuna altyapıdan 2 sporcuyu dahil etti.

Mustafa Umut Uysal'dan sonra antrenör Alper Hamurcu'yla anlaşan takım, ekim ayının ikinci haftasında başlaması planlanan yeni sezonun hazırlıklarını Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parça parça da olsa birbirlerini iyi bilen oyunculardan oluşan bir takım kurduklarını söyledi.

Oyuncularının bireysel yeteneklere sahip olduğunun altını çizen Hamurcu, "Böyle sporcuları takım halinde bir arada oynatabilme beceresi çok önemli. İnşallah bunu yapabileceğiz." diye konuştu.

Zorlu bir ligde oynayacaklarını vurgulayan Hamurcu, taraftarlara karakter olarak çok mücadeleci bir takım izlettireceklerini dile getirdi.


- "Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz"


Her maça kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Alper Hamurcu, şöyle konuştu:

"Gerçekçi olmak gerekiyor. Kazanabileceğimiz, kazanma ihtimalimiz olan ve kaybetme ihtimalimizin yüksek olduğu maçlar var. Saha içerisinde şartlar ne olursa olsun taraftarımıza mücadeleci bir takım izleteceğiz. Ligde basamak basamak gitmek zorundayız çünkü koyduğumuz hedeflerin başında öncelikli olarak play-off geliyor. Daha sonra ise ilk altı. İlk 6 Avrupa kupalarına gitmek için çok önemli. Sonrasında imkansız değil ama ilk 4 içerisinde bitirebilirsek bizim için çok iyi bir sonuç olacak."

Bu sezon ligin biraz daha farklı olacağını savunan Hamurcu, özellikle üst sıralardaki takımların çok iyi transferler yaptıklarına işaret etti.

Taraftarın takıma sahip çıktığını aktaran Hamurcu, "Müsabaka oynanması en zevkli şehirlerden biriyiz. Gelen her takım burada maç oynamaktan çok mutlu. Aydın Büyükşehir Belediyespor büyük bir şehrin takımı olduğu için burada oynaması çok daha zevkli ve keyifli." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:10
  1. Alper Hamurcu
  2. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  3. Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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