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"Taraftarımız 12. adam olma görevini yerine getiriyor"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "İlk yarı sonunda bütün spor kamuoyu bizim sezon sonunda düşeceğimizi konuşuyordu. Biz doğru işler yaparak ikinci yarıda 4 maçta 10 puan topladık"

10 Şubat 2019 Pazar 10:23
"Taraftarımız 12. adam olma görevini yerine getiriyor"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, "İlk yarı sonunda bütün spor kamuoyu bizim sezon sonunda düşeceğimizi konuşuyordu. Biz doğru işler yaparak ikinci yarıda 4 maçta 10 puan topladık." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçında girdikleri birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirtti.

Maçın genelinde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Kartal, "Maçın tamamına baktığımızda çok rahat kazanabilirdik. İki topumuz direkten döndü, bir pozisyonda üç net fırsatı Antalyaspor defansı uzaklaştırdı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirip kazanabilseydik üst sıralara tırmanma adına bizim için çok büyük bir adım olacaktı." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının kendileri için çok iyi bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"İlk yarı sonunda bütün spor kamuoyu bizim sezon sonunda düşeceğimizi konuşuyordu. Biz doğru işler yaparak ikinci yarıda 4 maçta 10 puan topladık. Taraftarlarımız bize inandı ve sabırla destekledi. Artık camia olarak kenetlendik. Çok iyi bir taraftar kitlemiz oluştu. Taraftarımız 12. adam olma görevini yerine getiriyor. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Haftalar ilerledikçe taraftarın desteği ile çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Kartal, ikinci yarıyı maç maç hesaplayarak ilerlediklerini aktararak, "Antalyaspor maçı geride kaldı. Kaybedilen iki puana üzülürken aldığımız bir puanın değerini lig sonunda göreceğiz. Hiç durmadan Bursaspor maçına kenetleneceğiz. İnşallah Bursaspor deplasmanında üç puan alırız." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:23
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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