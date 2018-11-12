Taraftarı tehdit etti: Sizi evinizden aldıracağım
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da tepkilerin hedefinde Onur Kıvrak var. Kıvrak, maç sonunda taraftarlarla girdiği tartışmada, ‘Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım’ dediğini öğrenildi.12 Kasım 2018 Pazartesi 16:41
Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı’nda tartıştığı ve ‘Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım’ dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi’nde buluştu.
Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz” dedi.
Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.
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