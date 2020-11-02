Tanzanya'da ana muhalefet partisi lideri gözaltına alındı
DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da genel seçim sonuçlarına itiraz için sokağa inme çağrısı yapan ana muhalefet Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Başkanı Freeman Mbowe gözaltına alındı.
Darüsselam Polisi Komiseri Lazaro Mambosasa, Mbowe ile çok sayıda üst düzey parti yetkilisinin izinsiz gösteri planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Gözaltılar, seçimlere hile karıştırıldığını ileri süren muhalefetin ülke çapında planladığı gösterilerin bir gün öncesinde geldi.
Tanzanya polisi, halka "yasa dışı" ve "kabul edilemez" yürüyüşten uzak durması çağrısında bulunmuştu.
Tanzanya Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli, 28 Ekim'de yapılan seçimde oyların yüzde 84'ünü alarak koltuğunu korumuştu. Muhalefetteki Chadema'nın adayı Tundu Lissu ise oyların yüzde 13'ünü almıştı.
Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarındaki başkanlık yarışını da iktidarın adayı Dr. Hüseyin Mwinyi kazanmıştı.