Tansu Çiller kimdir, nereli kaç yaşında? Tansu Çiller ne zaman başbakan oldu, hangi partideydi?

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller kimdir?

Türkiye'nin eski başbakanlarından olan Tansu Çiller, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'nde öğrenim gördü ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Doktorasını, Connecticut Üniversitesi'nde yaptı. Doktora sonrası çalışmalarına, Yale Üniversitesi'nde devam etti. 1978'te doçent olan Tansu Çiller, 1983 yılında ise profesör oldu.

Çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapan Tansu Çiller, 1990'da Doğru Yol Partisi'nden (DYP) siyasete atıldı. 1991 yılı genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev aldı. Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakanlık görevini bırakmasıyla DYP genel başkanlığına aday olan Tansu Çiller, 13 Haziran 1993 tarihinde DYP olağanüstü genel kurulunda genel başkan seçilerek Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

Refah Partisi'ni kapatma davası devam ederken Erbakan, başbakanlık görevini Çiller'e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel'e istifasını sunmuştur. Cumhurbaşkanı Demirel 54. hükûmet protokolü gereği başbakanlık görevini Çiller'e vermemiştir. 1999 Türkiye genel seçimleri’nde partisi %7,17 oy kaybederek 5. sıraya gerilemiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise partisi %9.54 oy oranıyla küçük bir farkla seçim barajının altında kalmıştır. 2002 yılında yapılacak kongrede adaylığını koymayacağını açıklamıştır ve aktif siyasetten çekilmiştir.

Tansu Çiller kiminle evli?

İyi derece İngilizce ve Almanca bilen Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller ile evli olup iki çocuk annesidir.