Tansu Çiller dönemini hatırlatarak Erdoğan'ı hedef aldı! Ekonomist Meriç Köyatası’dan tepki çeken dolar açıklaması

Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ekonomist Meriç Köyatası, Başkan Erdoğan’ı hedef alarak dolar kuru ile ilgili tepki çeken paylaşıma imza attı.

“Böyle inat etmeye devam ederse….”

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden oyuncu Ferhan Şensoy’un dolardaki artışı hicvettiği eski bir oyunun görüntülerini paylaşan Köyatası, Tansu Çiller’in başbakanlık yaptığı dönemdeki 1994 krizini hatırlatarak; “Ekonomide emir demiri kesmez. Biz bunu zamanında ekonomi profesörü olan Tansu Çiller'e de anlatamamıştık. Erdoğan’a hiç anlatamayız” dedi.

Skandal sözlere yer vererek Türkiye uçurumdan aşağı yuvarlandığını iddia eden Köyatası; “Şansımız yaver giderse popo üstü yumuşak zemine düşeriz. Yok böyle inat etmeye devam ederse, kafa üstü betona çakılırız. Başka senaryo kalmadı…” dedi.

İşte Meriç Köyatası’nın o paylaşımı:

“Videoda rahmetli Ferhan, ben ayrıldığımda dolar 8000 liraydı deyince aklıma 1994 krizi geldi....

Ekonomide emir demiri kesmez. Ama gel de bunu diploması gizli ekonomist Cumhurbaşkanına anlat. Biz bunu zamanında ekonomi profesörü olan Tansu Çiller'e de anlatamamıştık. Biraz geçmişe gidelim…

1994 yılında Hazine bankalardan yüzde 90 faizle borçlanıyordu. Profesör Tansu hanım, Hazine'ye emir verdi. “Hazine ihalesinde yüzde 88'den fazla faizle borçlanmayın” dedi.

Hiç bir banka borç vermedi. Tansu hanımın bu inadı yüzünden, o tarihte 8.000 lira olan dolar önce 12.000 TL'ye bir ay içinde de 40.000 TL'ye çıktı. Gecelik repo faizleri yüzde 1400'lere geldi. Sonrasında repo faizleri yüzde 300'lere oturdu, dolar da 40.000 lira seviyesinden 30.000 liraya gelip sakinleşti. Birçok şirket battı, insanlar işsiz kaldı. Tarihe geçen 1994 krizi ve 5 Nisan Kararlarının kısa özeti budur.

Erdoğana akıl vermeye kalkan Türkiye’nin son 2 ayda cari açık değil cari fazla verdiğinden haberi olmayan Meriç Köyatası, ‘Ek bilgi. Tansu Çiller öncesi Türkiye'nin cari açığı 500 milyon dolarla 2.5 milyar dolar arasında değişiyordu. Tansu Çiller cari açığı 6 milyar 400 milyon dolara çıkardıktan sonra emirle demiri kesmeye kalkmıştı. Şimdiki cari açığımız ise çok daha felaket. 36 milyar dolar ile 16 milyar dolar arasında oynuyor. Yapacak bir şey kalmadı. Türkiye uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Şansımız yaver giderse popo üstü yumuşak zemine düşeriz. Yok böyle inat etmeye devam ederse, kafa üstü betona çakılırız. Başka senaryo kalmadı…’ dedi.

İhracat yönlü büyüme stratejisi ile Covid-19 sürecinin en ağır etkilerinin görüldüğü 2020 yılında bile pozitif büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi hız kesmiyor. Son açıklanan rakamlara göre, cari işlemler hesabı Eylül'de 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu. Türkiye ekonomisi Ağustos ayında da 528 milyon dolar cari fazla vermişti.

Son 12 ayının 10'unda ihracat rekoru kıran Türkiye, son açıklanan rakamlara göre, Ekim ayında ihracatını yüzde 20,2 artırarak 20,8 milyar dolara ulaştırdı. Bu verilerle beraber Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı.