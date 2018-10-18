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Tansiyon hastası olduğumuzun farkında bile değiliz!

Bizim insanımız hala tansiyonunun yüksek olduğunun farkında değil...

18 Ekim 2018 Perşembe 12:38
Tansiyon hastası olduğumuzun farkında bile değiliz!

Uzmanlar, “Bizim insanımız hâlâ tansiyonunun yüksek olduğunun farkında değil. Her 10 hastadan ancak 4'ü tansiyon hastası olduğunu biliyor. Ayrıca tansiyon hastalığı hakkında bilgileri az. Çoğunluk, bir kutu ilaç içince hastalığının geçeceğini sanıyor. Oysa yüksek tansiyon tedavisi ömür boyu sürer” diyor..

Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 18 gram, tavsiye edilen miktar ise 6 gram.. Her 6 gramda tansiyonun 4 derecelik artış gösteriyor. Artık siz hesap edin!

Tansiyon ile şişmanlık arasındaki ilişkiden de habersiziz. Kadınların yüzde 70'i, erkeklerin ise yüzde 50'si göbekli..

Türkiye'de 18 milyon tansiyon hastası var. Yani 30 yaşın üstünde her iki kişiden birinin tansiyon sorunu var. Ancak yüzde 20'si tedavi görüyor. Ayrıca tansiyon hastalarının ancak dörtte biri ilaç kullanıyor.

Çocuklara yönelik reklamlara bakıldığında ise tuzu ve kalorisi çok yüksek ürünler almış başını gidiyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:38
  1. tansiyon
  2. tansiyon hastalığı

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