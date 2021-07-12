Tankları PÖH’e karşı kullanın!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarıyla hazırladığı iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İlk defa ortaya çıkan bilgilerin olduğu iddianamede, eğitim amaçlı sökülen kirpi ve kobra araçlarının darbeye girişimine katılacak konvoya katılması için toplatıldığı, darbecilerin Balıkesir’deki Özel Harekat polislerinden çekindiği ve polisleri etkisiz hale getirmek için plan yaptığı ve sözde sıkıyönetim direktif kağıdının arkasında Mustafa Barış Avıalan'ın telefon numarasının yazılı olduğunun belirtilmesi dikkat çekti.

Personel kışlaya çağırıldı

Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yaşanan olaylar detaylı bir şekilde anlatıldı. Komutanlıkta görevli 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin en dikkat çeken kısımlarından biri FETÖ’cü askerlerin darbe girişimine katılmak için sökülü vaziyette bulunan askeri araçları birleştirmeleri oldu. İddianameye göre hain kalkışmanın olduğu gece, araç bakım kurulunda görevli olan personel sivil vaziyette komutanlığa çağırıldı.

Araçları toplatın emri

İddianamede yer alan ifadelere göre dönemin okul komutanı olan S.D.’nin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Binbaşı O.B.’yi telefonla arayarak sökük vaziyette bulunan 2 askeri Land, 7 askeri kamyon, 1 Kirpi, 1 Kobra, 1 Top, 1 Leopard tankı, 1 M60 tankı ve 5 ZPT’nin toplatılması talimatını verdi. Araçların bakım kurulunda görevli öğretmenler tarafından toplanmasını isteyen okul komutanı S.D.’nin toplatılan araçların darbe girişimine katılmak üzere hazırlanan konvoya katılmalarını istediği de iddianamedeki ifadelere yansıdı.

Birleştirip yürür hale getirdiler

Binbaşı O.B., araç bakım kurulunda bulunan personele “Kışla emniyeti için Kobra ve Kirpi araçlarını alacağız” dediği, yine soruşturma kapsamında tutuklu bulunan başçavuş C.T.’nin, gündüzden öğrencilere söküm dersi verdikleri için parçalarının sökülü durumda olduğu ve yürür vaziyette olmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Araçların sorumlusu olan başçavuş Y.U.’nın emri altındaki er ve erbaşları çağırarak parçalanmış olan Kobra ve Kirpi’leri toplattırmak istediği, er ve erbaşların araçları yanlış toplaması üzerine başçavuş C.T.’nin devreye girerek araçları doğru şekilde toplattırdığı ve yürür vaziyete getirdiği de iddianamede detaylarıyla anlatıldı.

Özel Harekat büyük tehlike

İddianamede FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz gecesi Balıkesir’de bulunan Özel Harekat Polislerinden korktuğu da şüphelilerin ifadelerine yansıdı. 15 Temmuz gecesi yapılan ve Darbe davasından tutuklu bulunan dönemin Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı Mehmet Akyürek’in de katıldığı toplantıda albay M.G.’nin “Komutanım şehir içerisinde polis çok güçlü, bilhassa Polis Özel Harekat büyük tehlike, bir durum olursa mevcut kuvvetler ile baş edemeyebiliriz, bu nedenle Edremit'teki Tank Taburuna ihtiyaç duyulabilir” dediği iddianameye yansıdı. Dönemin okul komutanı olan S.D.’nin ise toplantıya katılan askeri personele Ankara’da bulunan Polis Özel Harekat Binası’nın bombalanması videosunu izlettiği de iddianamede yer aldı.

Numarası direktifin arkasında

İddianamede FETÖ’cüler tarafından askeri birliklere gönderilen sözde sıkıyönetim direktifinin arka kısmında yazılı halde bulunan cep telefonu numaralarının kime ait olduğu da belirtildi. Sözde sıkıyönetim direktifinin arkasında kurşun kalemle yazılan cep telefonu numaralarından birinin 15 Temmuz gecesi Akıncı (Mürted) hava üssünde darbe kalkışmasını koordine eden ve hakkında mahkumiyet kararı bulunan Barış Avıalan’a ait olduğu iddianamede yer aldı.

Kaynak: Yeni Şafak