Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'de genel başkanlık yarışı başladı. Seçimin hemen ertesi günü video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine aday olduğunu söyledi. Seçimlerden 12 gün sonra sessizliğini bozan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun çağrısını yorumladı.

"Gayet güzel bir çağrı"

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı'na giden yolu bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu konu hakkında şunları söyledi: "Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Ben değişime karşıyım diyebilir misiniz? Hayatın kendisi değişim üzerine inşa edilmiştir. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz, bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, üyelerini seçmelerini, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir. Bizim cinsiyet kotamız var, gençlik kotamız var. Bu değişim, belli bir zaman dilimi içinde oluyor. Değişimin kendi içinde evreleri var. Değişim talebi olabilir.

"Seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar"

Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur."

Tanju Özcan'dan tepki

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'de değişim isteyen isimlerin başında gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "Dün akşam Sn. genel başkanı dikkatle izledim. Özetle değişim değişmeyen tek şey, her şey, herkes değişebilir de değişmeyecek tek lider benim diyor. Kusura bakmasın arkadaşlarım beni düşünerek yazma diyor ama Sn. Kılıçdaroğlu ben de değişimin parçasıyım demeden susamam. Koltuk için susmam. Gerekir ise değişimden den nasibimi alırım!!!" ifadelerini kulandı.



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