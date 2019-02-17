Taner Öcal: “Ben ve ekibim sezon sonuna kadar görevin başındayız”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından, “Gitmek en kolay çözüm, ben ve ekibim sezon sonuna kadar görevin başındayız” dedi.

Kötü gidişine bir türlü dur diyemeyen Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu.Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, “Maalesef ki profesyonel Türkiye liglerinde bu durumda olup transfer yapamayan tek takım biziz. Başkanımız hariç kimseden destek göremiyoruz. Gençlerle yolumuza devam ediyoruz. Onlarla olmaktan gayet mutluyum. Gitmek en kolay çözüm ama genç oyuncularımla birlikte olmak onlarla mücadele etmek farklı bir duygu. Maça gelecek olursak ilk yarıyı iyi oynadık. İlk yarı yüzde yüz bir penaltımızı vermediler ve hakemler hatalar yaptı canları sağ olsun. Bu takım düşmüş olabilir bu bir gerçektir fakat adalet dağıtmak için sahaya çıkan hakem kardeşlerimiz bu durumu aleyhimize kullanmasınlar. Osmanlıspor iyi bir takım ben onlara ileri ki haftalarda başarılar diliyorum. Ben ve ekibim şartlar ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu çocukları yarı yolda bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.