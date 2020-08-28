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Ekonomi TANAP, Türkiye'nin biyoçeşitliliğine değer katıyor
Ekonomi

TANAP, Türkiye'nin biyoçeşitliliğine değer katıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:41:38 -
TANAP, Türkiye'nin biyoçeşitliliğine değer katıyor

ANKARA (AA) - TANAP Doğal Gaz İletişim AŞ, yeni flora ve fauna türlerinin keşfedilmesine olanak tanıyan araştırmaların sonucunda 5 yeni türün daha bilim dünyasına kazandırıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TANAP, doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmalar ve Türkiye'de çevre yönetiminde hayata geçirdiği yeni uygulamalarla standartları belirlemeye devam ediyor.

Yeni fauna türlerinden Tanap cinar, Tipula tanap, Hilara ardahanensis, Hilara elifae ve Hilara hasbenlii hakkında hazırlanan bilimsel makaleler, Journal of the Entomological Research Society ve Zootaxa adlı uluslararası bilimsel dizin dergilerinde yayınlanarak dünya bilim camiasının bilgisine sunuldu.

Ardahan, Gümüşhane, Sivas illerinde keşfedilen ve endemik bir tür olarak belirlenen Tipulidae familyasına ait olan Tipula tanap bilim dünyası literatürüne resmen kazandırıldı. Eskişehir ve Yozgat'tan toplanan örnekler üzerinde yapılan ayrıntılı incelemelerde ise Tanap cinar isimli fauna da bilim dünyasındaki yerini aldı.

Bu bilimsel çalışmalara ek olarak, Sivas ve Ardahan sınırları içinde keşfedilen 3 yeni fauna türü Hilara ardahanensis, Hilara elifae ve Hilara hasbenlii olarak isimlendirildi ve türlere ilişkin makaleler bilim dünyasına sunuldu.










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