0553 313 94 23

TamSaha’nın 177. sayısı yayında

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportaj ve dosyalarla ele alan TamSaha dergisinin ağustos sayısı yayında.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
TamSaha’nın 177. sayısı yayında

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportaj ve dosyalarla ele alan TamSaha dergisinin ağustos sayısı yayında.


TamSaha’nın ağustos ayı içeriğinde birçok konu ve röportajlar bulunuyor. Süper Lig’de Cemil Usta’nın adı verilen 62’nci sezon, 16 Ağustos’ta start alıyor. İlk sezonunda Fenerbahçe’nin, son sezonunda ise Galatasaray’ın şampiyon olduğu ligin 61 yıllık özeti TamSaha sayfalarında.



İstanbul’da ’Süper’ gece


İstanbul, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü ilk kez düzenleyeceği UEFA Süper Kupa ile bir kez daha dünya futbol sahnesine çıkıyor. Liverpool ile Chelsea arasındaki ’İstanbul 2019’, ilk İngiliz UEFA Süper Kupa düellosu olarak da tarihteki yerini alacak.


Ayrıca derginin yeni sayısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Futbol Oyun Kuralları arasına girmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının üzerinden geçen 1 yıl ilgili konular işlendi.



Taha Tunç: "Ay-yıldız sayesinde Trabzonspor’dayım"


Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor’un 2. Lig takımı Pendikspor’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız Paul Pogba’ya benzetilen genç orta saha oyuncusu Trabzonspor’da sürekli oynayan banko bir isme dönüşmeyi ve sonrasında da Bundesliga’da forma giymeyi hayal ediyor.



İlkay İşler: "Yeteneğime ihanet etmedim"


Genç Milli Takımlardaki seviyesini U19’a yükselten 18 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında 10 yıldır eğitim gördüğü Beşiktaş’la profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımla Süper Lig’de forma giymenin hayallerini kuran genç oyuncu, yeteneğine ihanet etmemek için yaptığı ekstra çalışmalar sayesinde bugünlere geldiğini anlatıyor.


Ayrıca, "Akhisarspor-Galatasaray: Süper Kupa kimin olacak?", "Luka Jovic: Yeni nesil gol silahı", "Copa America: Brezilya evinde rakipsiz", "CONCACAF Gold Cup: Klasik final Azteklerin", "Afrika Uluslar Kupası: 29 yıllık hasreti dindiren zafer", "FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Zirve yine ABD’nin", "U21 ve U19 Avrupa Şampiyonası: Genç İspanyollardan çifte şampiyonluk", "Giuseppe Meazza: Futbol dünyasındaki ilk büyük İtalyan markası", "Soyadaşları: Hernandezler" dosyaları ile TamSaha’nın 177. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında yüzde 10 artış
    1. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında..
    2. Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve..
    3. ’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin..
    4. Sedat Peker’in ‘silahlanın’..
    5. Tepebaşı Belediyesinden dolandırıcılık..
    6. Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya..
    7. GRAFİKLİ - Salda Gölü yapılaşma..
    8. TamSaha’nın 177. sayısı yayında
    9. Davutoğlu startını Konya’dan veriyor!..
    10. Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8..
    11. Sokak ortasında 4 kurşunla infaz..
    12. Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi..
    13. Mutfak yangını binaya sıçramadan..
    14. AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın..
    15. HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik..
    16. Sarıgöl Diyanet-Sen’e yeni başkan
    17. Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya..
    18. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon..
    19. Çekya’da kireç yüklü trenin raydan..
    20. Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi..
    21. Isparta’dan 3 ülkeye 521 tonluk..
    22. Odunpazarında çocuklar eğlenerek..
    23. "İran'ın sert hamle ve tehditleri..
    24. "Evden hırsızlık" şüphelisi iki kadın..
    25. Efeler Belediyesi’nden ‘Ücretsiz Pazar..
    26. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı..
    27. Sakarya’da biber hasadı başladı
    28. 7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş..
    29. Gazze'deki üniversitelerde ekonomik..
    30. Plastik malzemelerin bulunduğu depo..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'