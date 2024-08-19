Tamirci bulamayınca kendisi usta oldu

Memleketi Giresun’dan 1991 yılında Gebze’ye taşınan 46 yaşındaki Bayram, atölyesinde 13 yıldır ücretsiz kemençe onarımının yanı sıra malzemesini getirenlere üretimini de yapıyor. Takdir toplayan Bayram, şunları söyledi: “Kemençemiz el yapımı olduğu için sesi daha farklı oluyor. Güzel bir kemençe olması için ağacının 4 yıl beklemiş olması gerekiyor. Ayrıca yayı da at kuyruğu olması gerekiyor. Kemençe benim için bit tutku. Hem de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz.”